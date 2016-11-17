Рашид Рахимов: Давайте не поднимать тему матча «Урал» - «Терек». Это интриганство и бред

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в интервью «Советскому спорту» заявил, что тема вокруг матча с «Уралом» - пустая. Напомним, грозненцы победили 4:1, а матч вызвал широкий общественный резонанс из-за коэффициентов, которые букмекеры предлагали на эту игру.



- Давайте не будем эту тему поднимать. Она пустая. Это интриганство и бред. Знаю, как мы готовились, как я давал установку. Знаю, что были проблемы, потому что мы впервые играли в 12 часов. Видел на установке, что команда не проснулась. И на поле поначалу была вялой. Забей нам второй мяч, побежали бы вперед и назад не возвращались. Все бы и закончилось. Могло быть и 0:3, и 0:4. Ошибка вратаря «Урала» – не наша проблема, - заявил Рашид Рахимов.

Полностью интервью с главным тренером «Терека» - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».