Унижение «Питтсбурга», извинения Руни и поражение Мирзаева. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра четверга.

1). Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержали неприлично крупную победу над «Питтсбургом» - 7:1. Дмитрий Орлов и Александр Овечкин забросили по шайбе в ворота команды Евгения Малкина, набравшего шесть минут штрафа.

2). Российские биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова вошли в число иностранных спортсменов, которым Олимпийский комитет Южной Кореи рассматривает возможность выдачи гражданства накануне домашней зимней Олимпиады в Пхенчхане.

3). Нападающего испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса могут дисквалифицировать за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили. После финального свистка Суарес якобы показал в адрес трибун средний палец.

4). Французcкий теннисист Гаэль Монфис снялся с итогового турнира ATP. Причина – травма ребра. Таким образом, в последнем туре группового этапа соревнований вместо француза с Новаком Джоковичем сыграет первый запасной - Давид Гоффен.

5). Баскетболисты ЦСКА проиграли первый матч в сезоне, уступив в матче Евролиги команде Дэвида Блатта – «Дарушафаке» (83:91). После матча Дэвид Блатт отметил, что победа над действующим чемпионом Евролиги говорит о силе его команды. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис назвал поражение своего клуба закономерным.

6). Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев потерпел первое поражение в своей карьере. На турнире Fight Nights Global 54 «Нетихий Дон» Мирзаев уступил грузину Левану Макашвили, представляющему США. После поражения Расул Мирзаев извинился перед болельщиками.

7). Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили литовскому клубу «Летувос Ритас» в гостевом матче шестого тура группового этапа Кубка Европы (91:93). 22 очка в составе проигравших набрал Алексей Швед.

8). Футболист Уэйн Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании (2:2).

9). Волейболисты «Белогорья» на выезде переиграли датский «Гентофте» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:0). Ответный матч этих команд пройдет в Белгороде 20 ноября.

10). Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение «Протону» из Саратова в матче шестого тура чемпионата России (3:0). Таким образом, московское «Динамо» набрало 15 очков и догнало в турнирной таблице лидеров - «Енисей» из Красноярска и казанское «Динамо».

Именинники: 17 ноября свое 30-летие отмечает португальский футболист, чемпион Европы-2016 Луиш Нани. Кроме того, в этот день родились прославленный фигурист, а ныне тренер Алексей Урманов и волейбольный специалист Юрий Маричев.

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Цитата дня: «Каррера не знает про стеночки и забегания. Сегодня мы видим другой «Спартак» (Рашид Рахимов).

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