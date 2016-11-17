Дмитрий Сенников: Черчесову нужно строить молодую команду

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги выступлений сборной России в 2016 году.

- Сейчас Станислав Черчесов преследует одну цель — просмотреть всех кандидатов в сборную. И с Румынией, и с остальными соперниками главный тренер выполнял эту задачу, ему нужно определиться с теми, на кого он будет рассчитывать в будущем. Многие игроки, которые участвовали в Евро-2016, уже не смогут помочь команде, поэтому нужно выстраивать новый коллектив, а для этого необходимо время. Уверен, будут значительные изменения в обороне: Черчесов пробует схемы и в три, и в четыре защитника. С Румынией удалось сыграть «на ноль», это очень важно. А креатив в нападении есть. Моменты появляются, нужно их только реализовывать.

Строить нужно молодую команду. Но не стоит забывать, что в любой момент Березуцкий, Юра Жирков, Саша Самедов могут пригодиться. В игре с Румынией тот же Самедов выглядел здорово, был лучшим на поле. Поэтому не вижу смысла отказываться от ветеранов совсем. Но и молодых игроков нужно наигрывать, чтобы у них постепенно исчезал страх, и появлялась уверенность при выступлении за сборную, - цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

Напомним, что при Станиславе Черчесове россияне провели товарищеские матчи с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома).