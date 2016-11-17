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Станислав Черчесов: Джикия попал в сборную неслучайно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы защитника «Амкара» Георгия Джикии в национальной команде.

- Джикия попал в сборную неслучайно. С первого дня он был в расширенном списке, с 12 августа. Я еще не знал тогда, что его Грузия зовет к себе, - цитирует Черчесова официальный сайт «Матч ТВ». 

В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Амкар» 12 матчей в РФПЛ. Своей уверенной игрой защитник привлек внимание тренера сборной России Станислава Черчесова и был приглашен на сбор команды в рамках подготовки к матчам с Катаром (1:2) и Румынией (1:0). Ни в одном из этих матчей Джикия на поле не выходил. 

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