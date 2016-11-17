Николай Лукашкин: Чегин не тренирует с момента отстранения

Cтарший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин сообщил, что пожизненно дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин не тренирует с момента отстранения.

- Виктор Михайлович не тренирует уже больше года, по-моему. С момента отстранения от отошел от дел, занимается своими делами - то ли в бизнес ушел, то ли в строительство, я так до конца и не знаю. Мы мало общаемся, - сказал Лукашкин «Р-Спорт».

Чегин обвиняется в нарушении пунктов 2.8 («Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного метода») и 2.9 («Соучастие») Общероссийских антидопинговых правил.

Напомним, ранее двое подопечных Виктора Чегина - ходоки Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, были лишены соответственно золотой и серебряной медалей Олимпиады-2012 по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне за нарушение антидопинговых правил.