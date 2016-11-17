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Тренер сборной России: Ходок Бакулин вернул призовые и возобновил карьеру, Кирдяпкин тоже думает о возвращении

Источник:  Р-СпортКомментарии

Cтарший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин сообщил, что российский ходок Сергей Бакулин допущен до участия в соревнованиях, так как вернул призовые, Сергей Кирдяпкин находится в раздумьях о возобновлении карьеры.

- Ольга Каниськина в итоге занялась работой в центре. Но до конца она еще не завершила карьеру, еще в раздумьях. Кирдяпкина не допускают до соревнований, так как обязали вернуть призовые. Сейчас он в раздумьях, пока не появится какая-то информация о допуске к выступлениям на международной арене. Сергей Бакулин полностью вернулся, он выплатил то, что должен был. По Стасу Емельянову так же - он вернулся и полноценно тренируется, - рассказал Лукашкин. 

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 20 января 2015 года дисквалифицировало на разные сроки за допинг олимпийских чемпионов по спортивной ходьбе Ольгу Каниськину, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина, Владимира Канайкина и выборочно аннулировало результаты этих спортсменов в период с 2009 по 2012 год. 

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