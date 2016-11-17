Фернандо: Очень уважаю Россию и собираюсь остаться здесь надолго

Полузащитник «Спартака» Фернандо признался, что ему нравится Россия и что он готов надолго остаться в нашей стране.

- Россия меня очень сильно удивила, причем с положительной стороны. Думал, все будет по-другому. Ничего не знал о вашей стране, и все, что здесь вижу, меня радует. Я каждый день узнаю новых людей. Здесь много бразильцев, например, тех, кто играет в мини-футбол, да и просто граждан моей страны, которые трудятся в России. Мне все здесь нравится. Как в бытовом, так и в спортивном плане. Очень уважаю Россию. Мне нравится эта страна. И я собираюсь остаться здесь надолго, - цитирует Фернандо «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых 12 матчей в РФПЛ и забил один гол. До этого футболист выступал за итальянскую «Сампдорию».