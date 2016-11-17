Кафельников сообщил, что перенес операцию
Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников на днях перенес операцию. Об этом вице-президент Федерации тенниса России сообщил в своем твиттере.
Подробности операции теннисист не сообщил, просто выложил свою фотографию на больничной койке и написал, что был прооперирован.
Зрители вечерних трансляций на "Россия1" и слушатели утренних эфиров на "Вести ФМ" довели меня😆.Но я боец😜 pic.twitter.com/eCWKcow0PO— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 ноября 2016 г.
Напомним, что Кафельников становился олимпийским чемпионом 2000 года в мужском одиночном разряде, выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1999 год) и Открытый чемпионат Франции (1996). В составе сборной России теннисист становился победителем Кубка Дэвиса (2002).
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