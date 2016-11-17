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Владимир Пильгуй: Результат на Евро - это наш максимум

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй подвел итоги года для сборной России.

- Результат на Евро - это наш максимум. Еще до старта турнира я говорил, что мы можем выйти из группы при условии запредельной самоотдачи и с определенной долей везения. По тем нашим понятиям, группа у нас была не очень сильной. Но реальность оказалась таковой, что даже из такой группы мы выйти не смогли. Так что проблем много, - цитирует Пильгуя «Газета.Ru».

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Наша национальная команда сыграла вничью с Англией,  уступила Словакии и Уэльсу. 

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