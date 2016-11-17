Макгрегор хочет получить 100 млн долларов за поединок с Мэйвезером

Чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок с американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим.



- Флойд не хочет реальной схватки, чистого боя. Он хочет боксерский поединок. Он боится реальной драки, поэтому я хочу 100 миллионов долларов за бой с ним по правилам бокса, но он не хочет этого боя, - цитирует TMZ.

После победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.

