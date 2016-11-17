На «Петровском» пройдут антитеррористические учения

17 ноября на территории СК «Петровский» пройдут антитеррористические учения, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на период учений движение на близлежащих улицах перекрываться не будет.

Напомним, ближайший матч на «Петровском» пройдет 20 ноября, где «Зенит» примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.