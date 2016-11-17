Андрей Кириленко: Мозгов - ключевой игрок сборной и «Лейкерс»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает центрового Тимофея Мозгова ключевым игроком сборной и «Лейкерс».

- Я очень доволен, что мне удалось наконец посетить матч с участием Тимы. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас есть действительно основной центровой сборной, который набирает форму и сейчас является одним из ключевых игроков «Лейкерс», - сказал Кириленко ТАСС. - Мне очень понравилось, как его использует тренер команды Люк Уолтон.

Кириленко посетил матч НБА, в котором «Лейкерс» со счетом 125:118 обыграл «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Мозгов набрал 20 очков. В активе российского спортсмена также 6 подборов и одна результативная передача.