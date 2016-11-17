Василий Карасев: «Зенит» будет играть оставшиеся матчи Еврокубка на победу

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Баварией» (99:88).

- «Зенит» оба раза победил, получается, «Бавария» - удобный соперник для вас?

- Я бы не сказал, что «Бавария» удобный соперник. Действительно очень хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Просто у нас вернулись игроки в строй, у нас снова появилась ротация, и мы смогли лавировать в игре. Вернулся Янис, присоединился к команде Тревор, и все стало гораздо спокойней.

- Перед игрой вы говорили, что в случае победы вы решите многие задачи. Какие?

- Если учесть, что «Мурсия» обыграла в гостях «Будучность», то я думаю, конечно, все становится для нас гораздо проще. Им нужно выигрывать все три игры, а мы должны все проиграть. Мы, конечно, будем играть все оставшиеся матчи на победу. Действительно, с таким противником, не побоюсь этого слова, уровня Евролиги победить в гостях при таких трибунах чего-то стоит.

- Тулсон и Уайт набрали половину всех очков команды. Можете сказать, что они были лучшими игроками в этом матче. Или выделите еще кого-то?

- Знаете, я уверен, что мы сегодня победили не из-за того, что кто-то набрал много очков, а именно хорошо сыграла команда. Все ребята внесли свой вклад в общую победу, много игроков набирали очки. А когда начинают забивать практически все игроки, против такой команды очень сложно защищаться.

- Было видно, что «Зенит» переигрывает соперника и в тактическом плане. Не скажете, что именно вы предприняли?

- Конечно, мы досконально разобрали игру «Баварии». Два дня мы просматривали видео. Было принято решение в первую очередь по защите. Где-то у нас еще остаются проблемы с подбором. Есть расхожее мнение - кто выигрывает подбор, тот выигрывает игру. Мы опять опровергли эту теорию. Соперник подобрал 25 мячей на нашем щите, мы только 20. И вот над этими моментами в перерыве, который у нас наступает, мы будем работать. В целом защита у нас была очень неплохая, и соперник держался в игре за счет этих вторых шансов, которые возникали после подборов в атаке.

- Воодушевление какое-то чувствуете вы и команда, играя здесь в «Аудидоме». Вспоминая 1972 год...

- Мне вообще в Германии приятно играть. Я здесь провел часть своей карьеры, играл в этом зале. Мне наверно близка эта атмосфера немецкого баскетбола. Для ребят вообще приятно, когда собирается полный зал, без разницы за кого он болеет. Главное это эмоции, иногда хочется играть для аудитории играть. Как получилось здесь вопреки собравшейся публике. Команда играла с большим удовольствием, и игра показала, что выкладывались они на все сто процентов, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88 (29:17; 22:25; 23:22; 25:24). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков, у его партнера Аарона Уайта 18 баллов. У «Баварии» 20 очков набрал Ник Джонсон.

После этого матча команда Василия Карасева с восемью очками идет на втором месте в группе С, немцы с таким же количеством очков занимают третье место.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 30 ноября против «УКАМ Мурсии», «Бавария» в тот же день сыграет с «Уникахой».



