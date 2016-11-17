Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур- : -Авангард
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Футбол  Арсенал (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Карасев: «Зенит» будет играть оставшиеся матчи Еврокубка на победу

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Баварией» (99:88).

«Зенит» оба раза победил, получается, «Бавария» - удобный соперник для вас?
- Я бы не сказал, что «Бавария» удобный соперник. Действительно очень хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Просто у нас вернулись игроки в строй, у нас снова появилась ротация, и мы смогли лавировать в игре. Вернулся Янис, присоединился к команде Тревор, и все стало гораздо спокойней.

Перед игрой вы говорили, что в случае победы вы решите многие задачи. Какие? 
- Если учесть, что «Мурсия» обыграла в гостях «Будучность», то я думаю, конечно, все становится для нас гораздо проще. Им нужно выигрывать все три игры, а мы должны все проиграть. Мы, конечно, будем играть все оставшиеся матчи на победу. Действительно, с таким противником, не побоюсь этого слова, уровня Евролиги победить в гостях при таких трибунах чего-то стоит.

Тулсон и Уайт набрали половину всех очков команды. Можете сказать, что они были лучшими игроками в этом матче. Или выделите еще кого-то? 
- Знаете, я уверен, что мы сегодня победили не из-за того, что кто-то набрал много очков, а именно хорошо сыграла команда. Все ребята внесли свой вклад в общую победу, много игроков набирали очки. А когда начинают забивать практически все игроки, против такой команды очень сложно защищаться.

Было видно, что «Зенит» переигрывает соперника и в тактическом плане. Не скажете, что именно вы предприняли?
- Конечно, мы досконально разобрали игру «Баварии». Два дня мы просматривали видео. Было принято решение в первую очередь по защите. Где-то у нас еще остаются проблемы с подбором. Есть расхожее мнение - кто выигрывает подбор, тот выигрывает игру. Мы опять опровергли эту теорию. Соперник подобрал 25 мячей на нашем щите, мы только 20. И вот над этими моментами в перерыве, который у нас наступает, мы будем работать. В целом защита у нас была очень неплохая, и соперник держался в игре за счет этих вторых шансов, которые возникали после подборов в атаке.

Воодушевление какое-то чувствуете вы и команда, играя здесь в «Аудидоме». Вспоминая 1972 год... 
- Мне вообще в Германии приятно играть. Я здесь провел часть своей карьеры, играл в этом зале. Мне наверно близка эта атмосфера немецкого баскетбола. Для ребят вообще приятно, когда собирается полный зал, без разницы за кого он болеет. Главное это эмоции, иногда хочется играть для аудитории играть. Как получилось здесь вопреки собравшейся публике. Команда играла с большим удовольствием, и игра показала, что выкладывались они на все сто процентов, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88 (29:17; 22:25; 23:22; 25:24). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков, у его партнера Аарона Уайта 18 баллов. У «Баварии» 20 очков набрал Ник Джонсон.

После этого матча команда Василия Карасева с восемью очками идет на втором месте в группе С, немцы с таким же количеством очков занимают третье место.  

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 30 ноября против «УКАМ Мурсии», «Бавария» в тот же день сыграет с «Уникахой».

Матч

Бавария - Зенит - 88:99

Состав

Бавария: Джонсон (20), Реддинг (13), Букер (10), Клебер (10)

Зенит: Тулсон (20), Уайт (18), Маркович (14), Тимма (14), Ландри (10)

Место и дата

16 ноября 22:00, Ауди Доме, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Душко Иванович: Во второй четверти «Химки» принимали неверные решенияГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от литовского клуба «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы посетовал на неверные решения, которые его подопечные принимали по ходу встречи.22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Летувос Ритас»Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили литовскому клубу «Летувос Ритас» в матче шестого тура группового этапа Кубка Европы.«Зенит» второй раз обыграл «Баварию» в Еврокубке«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88.«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» дома взял верх над словенской «Олимпией» в 6-м туре группового турнира Кубка Европы.Райан Тулсон: В игре «Баварии» после матча с «Зенитом» в Петербурге много изменилосьЗащитник «Зенита» Райан Тулсон поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка Европы против «Баварии».Евгений Валиев: В матче «Бавария» - «Зенит» на площадке будет настоящая войнаФорвард «Зенита» Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка Европы против «Баварии».Артурс Шталбергс: Перед игрой с «Зенитом» были вынуждены вносить изменения в тактику из-за травмГлавный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился впечатлениями от матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (88:101).Василий Карасев: По грубым подсчетам, восстановление Сергея Карасева займет полтора-два месяцаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (101:88) и рассказал о сроках восстановления форварда Сергея Карасева.«Зенит» благодаря 28 очкам Тулсона обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18).Василий Карасев: Надеюсь, Тимма будет готов к игре с «Нижним Новгородом»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».«Локомотив-Кубань» может уволить КацикарисаРуководство «Локомотива-Кубани» может отправить в отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса уже в этом месяце, сообщают «Известия».23 очка Шведа помогли «Химкам» в гостях уверенно обыграть «Бильбао»Баскетболисты испанского «Бильбао» в домашнем матче пятого тура группового этапа Кубка Европы проиграли подмосковным «Химкам».35 очков Тулсона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Уникахой»Петербургский «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Кубка Европы потерпел поражение от испанской «Уникахи» со счетом 86:93 (19:24, 26:25, 14:17, 27:27).«Уникаха» – «Зенит» - 93:86. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча между «Уникахой» и «Зенитом».«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в Кубке ЕвропыХорватская «Цедевита» дома обыграла «Нижний Новгород» в пятом туре группового этапа Кубка Европы.«Локомотив-Кубань» уступил «Валенсии» в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» дома проиграл «Валенсии» в пятом туре группового этапа Кубка Европы.Райан Тулсон: У меня остались хорошие воспоминания от игры в «Уникахе»Защитник «Зенита» Райан Тулсон поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Кубка Европы, в котором петербуржцы встретятся с «Уникахой».Василий Карасев: У некоторых игроков «Зенита» попросту дрожали коленки перед более маститым соперникомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в матче против ЦСКА (56:105), а также рассказал о состоянии Яниса Тиммы и Сергея Карасева.Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА бросались за мячами и не боялись встречать соперников теломГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (105:56).ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ с разницей «+49»Петербургский «Зенит» в Москве потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 56:105 (16:24, 16:33, 16:25, 8:23).
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Василий Карасёв
Василий Карасёввсе новости
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение