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Мориц Бауэр: В Швейцарии Кержакова называли лисом из-за его хитрости

Источник:  Р-СпортКомментарии

Швейцарский защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр рассказал о встрече с Александром Кержаковым в чемпионате Швейцарии.

- Я играл против него. Очень хороший нападающий. Мы называли его лисом, так как на поле он играет очень хитро и знает, как обмануть защитника. Я не любил его опекать, так как, несмотря на возраст, удержать его было тяжело. Но за пределами поля Александр - очень приятный, приветливый человек. Я немного поговорил с ним, - цитирует Бауэра «Р-Спорт». 

Напомним, что Кержаков выступал за «Цюрих» в 2016 году, провел за швейцарский клуб 17 матчей и забил пять мячей.  

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