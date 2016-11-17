Андрей Сильнов: Мои шансы на победу на выборах главы ВФЛА высоки

Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов считает, что сможет вывести российскую легкую атлетику на мировой уровень.

- Делегаты выберут подходящую кандидатуру на должность президента ВФЛА. У нас есть определенные наработки. Мой опыт работы заведующим кафедры в Дипломатической академии и депутатская деятельность позволит приложить все усилия, чтобы вывести нашу легкую атлетику на мировой уровень и решить насущные проблемы. Считаю, что мои шансы на победу высоки. Уверен, что регионы поддержат. Нужно проводить анализ сделанного и того, как действовать в нынешней ситуации. Я контактировал с IAAF, как спортсмен. Если буду в другом статусе, можно будет говорить о чем-то основательном. Надо дипломатично подходить к этому вопросу и найти компромисс, - цитирует Сильнова телеканал «360».

За пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики поборются четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин. Выборы состоятся 9 декабря.