Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур- : -Авангард
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Футбол  Арсенал (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Сильнов: Мои шансы на победу на выборах главы ВФЛА высоки

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Претендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов считает, что сможет вывести российскую легкую атлетику на мировой уровень.

- Делегаты выберут подходящую кандидатуру на должность президента ВФЛА. У нас есть определенные наработки. Мой опыт работы заведующим кафедры в Дипломатической академии и депутатская деятельность позволит приложить все усилия, чтобы вывести нашу легкую атлетику на мировой уровень и решить насущные проблемы. Считаю, что мои шансы на победу высоки. Уверен, что регионы поддержат. Нужно проводить анализ сделанного и того, как действовать в нынешней ситуации. Я контактировал с IAAF, как спортсмен. Если буду в другом статусе, можно будет говорить о чем-то основательном. Надо дипломатично подходить к этому вопросу и найти компромисс, - цитирует Сильнова телеканал «360». 

За пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики  поборются четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин. Выборы состоятся 9 декабря.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Шляхтин: Российская легкая атлетика за год потеряла очень многоеГлава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что допинговые скандалы сказались на развитии легкой атлетики в России.Андрей Сильнов: Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без российской командыПретендент на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что российские легкоатлеты не опускают руки даже после отстранения от международных соревнований.Депутат пригласил Макларена выступить с докладом в ГосдумеГлава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пригласил председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в нижнюю палату российского парламента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».CAS решит судьбу российских легкоатлетов, наказанных МОК за допингСпортивный арбитражный суд (CAS) определит срок дисквалификации для российских легкоатлетов, результаты которых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК).Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛАЧетыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Мария Кучина: Надеюсь, что скоро мы будем выступать под флагом России на международных стартахЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как готовится к новому сезону.IAAF не намерена снимать запрет с российских легкоатлетов, наказанных МОК за допингМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не планирует снимать временный запрет на участие в соревнованиях с тех спортсменов, чьи результаты выступлений на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов были аннулированы после перепроверки допинг-проб.Андрей Сильнов: Решение Шляхтина участвовать в выборах – ошибочноеОлимпийский чемпион, кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о решении нынешнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина участвовать в выборах президента.Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президентаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.Екатерина Конева: Пропущу зимний сезон, чтобы отдохнутьРоссийская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не планирует.Борзаковский выдвинут на должность вице-президента ВФЛА от Московской областиФедерация легкой атлетики Московской области выдвинула главного тренера сборной России Юрия Борзаковского на должность вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Сильнов станет оппонентом Исинбаевой на выборах президента ВФЛАОлимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов будет соперником Елены Исинбаевой на предстоящих выборах президента ВФЛА.Александр Тихонов: Компенсации спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду, нужно было выплачивать за счет МуткоЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов недоволен тем, каким образом осуществляются выплаты компенсаций российским легкоатлетам, которые не получили возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборнаяРоссийская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОКИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Наталья Антюх: Верю, что скоро для российских легкоатлетов все наладитсяОлимпийская чемпионка 2012 года Наталья Антюх верит, что скоро российских легкоатлетов амнистируют.Сильнов будет баллотироваться на пост президента ВФЛАОлимпийский чемпион Андрей Сильнов заявил о решении баллотироваться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Чичерова пока не приняла решение о завершении карьерыМуж прыгуньи в высоту Анны Чичеровой Геннадий Черновол сообщил, что легкоатлетка еще не приняла решение о завершении карьеры.Чермошанская не будет оспаривать в суде лишение ее золотой медали ОИ-2008Легкоатлетка Юлия Чермошанская не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Сильнов
Андрей Сильноввсе новости

Cпецпредложение