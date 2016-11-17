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Каноист Крайтор переплыл Патриаршие пруды

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Российский гребец-каноист Андрей Крайтор на одной из тренировок переплыл Патриаршие пруды, сообщает Lenta.Ru. 

«У нас красивый вид спорта, олимпийский, зрелищный - но не очень популярный в нашей стране, даже олимпийских чемпионов люди в лицо не узнают на улице. Я считаю, должно быть по-другому», - сообщил гребец.  

Крайтор занял шестое место в финале соревнований в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

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