Каноист Крайтор переплыл Патриаршие пруды

Российский гребец-каноист Андрей Крайтор на одной из тренировок переплыл Патриаршие пруды, сообщает Lenta.Ru.

«У нас красивый вид спорта, олимпийский, зрелищный - но не очень популярный в нашей стране, даже олимпийских чемпионов люди в лицо не узнают на улице. Я считаю, должно быть по-другому», - сообщил гребец.

Крайтор занял шестое место в финале соревнований в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.