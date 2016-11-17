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Александр Жуков: Права наших спортсменов были грубо нарушены в этом году

Игорь Емельянов
Игорь Емельянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал избрание легкоатлетки Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК. 

«Подтверждение того, что  спортсмены всего мира с уважением относятся к спортсменам российским - это избрание Лены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК. Значение и влияние этой комиссии сейчас возрастает. Подобные комиссии и нам надо будет создавать,  причем во всех наших федерациях. 

Права наших спортсменов, в частности легкоатлетов, были грубо нарушены в этом году, несмотря на доказательства их невиновности в допинг скандалах», - сказал Жуков.

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