Александр Жуков: Права наших спортсменов были грубо нарушены в этом году

Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал избрание легкоатлетки Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК.

«Подтверждение того, что спортсмены всего мира с уважением относятся к спортсменам российским - это избрание Лены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК. Значение и влияние этой комиссии сейчас возрастает. Подобные комиссии и нам надо будет создавать, причем во всех наших федерациях.

Права наших спортсменов, в частности легкоатлетов, были грубо нарушены в этом году, несмотря на доказательства их невиновности в допинг скандалах», - сказал Жуков.