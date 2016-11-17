Юрий Белоус: Бердыев? Должности вице-президента в штате «Ростова» вообще нет

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в клуб на должность вице-президента.

– Для него, как восточного человека, вернуться на одно и то же было бы, вроде как, не по понятиям, – сказал Белоус в интервью «БИЗНЕС Online». – Он вернулся, но уже повыше. Но на самом деле, должности вице-президента в штате «Ростова» вообще нет.

– Но его же именно так объявили при возвращении.

– Да там массу кого объявляли. В клубе и должности президента не было никогда. Есть две управляющих должности: генеральный директор и председатель совета директоров.

Напомним, в августе Бердыев ушел с поста главного тренера «Ростова», но через некоторое время вернулся в клуб, став вице-президентом.