Юрий Белоус: Бердыев? Должности вице-президента в штате «Ростова» вообще нет
Бывший генеральный
директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в
клуб на должность вице-президента.
– Для него, как восточного человека, вернуться на одно и то же было бы, вроде как, не по понятиям, – сказал Белоус в интервью «БИЗНЕС Online». – Он вернулся, но уже повыше. Но на самом деле, должности вице-президента в штате «Ростова» вообще нет.
– Но его же именно
так объявили при возвращении.
– Да там массу кого объявляли. В клубе и должности президента не было никогда. Есть две управляющих должности: генеральный директор и председатель совета директоров.
Напомним, в августе Бердыев ушел с поста главного тренера «Ростова», но через некоторое время вернулся в клуб, став вице-президентом.
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