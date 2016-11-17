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Виталий Дьяков: Против «Ростова» болеть вообще не могу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Томи» Виталий Дьяков сообщил, что всегда переживает за свой бывший клуб.

- Я всегда болею за «Ростов», переживаю. Все-таки эта команда оставила большой след в моей жизни, у меня там много друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Против «Ростова» болеть вообще не могу. Даже когда приезжал на «Олимп-2» с «Томью» и «Динамо», болельщики так мне хлопали, что я себя чувствовал Дель Пьеро на «Ювентус Стэдиум»! Серьезно, это было очень трогательно и приятно, - цитирует Дьякова «Матч ТВ». 

Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 годы, защитник провел за клуб 87 матчей и забил 10 мячей.  

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