Елена Исинбаева: Я буду гнуть свою линию в составе комиссии МОК
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о своем включение в комиссию спортсменов МОК.
«Член комиссии спортсменов МОК- это способ адаптации после спортивной карьеры.
В Лозанне мне говорили, что они счастливы, что я с ними. А я вначале была настроена скептически. Но я сразу показала лидерские качества и сказала, что молчать не буду. И буду защищать права чистых спортсменов. И пусть моя позиция не всегда встречает понимание, я буду гнуть свою линию», - сказала Исинбаева.
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