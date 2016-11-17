«Зенит» принял решение не продавать Витселя зимой

Питерский «Зенит» не хочет продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» зимой, сообщает rtbf.be.

По информации источника, руководство «Зенита» приняло решение сохранить бельгийца до конца сезона. Питерцев не пугает тот факт, что летом Витсель покинет клуб в статусе свободного агента.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа футболист находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Гендиректор туринского клуба Беппе Маротта отметил, что трансфер Витселя «просто отложен».

В сезоне-2016/17 футболист провел 18 матчей, забил один гол, отдал две передачи и получил шесть желтых карточек. Соглашение 27-летнего Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года. Ранее бельгиец отказался продлевать контракт на улучшенных условиях с питерским клубом.