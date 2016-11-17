Бэкстрем, Оши и Фролик названы звездами дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем признан первой звездой среды в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (7:1) 28-летний швед набрал 5 (2+3) очков.

Второй звездой дня выбран форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши. 29-летний американец также сделал дубль в ворота «пингвинов», а также сделал две голевые передачи.

Третьей звездой стал форвард «Калгари» Михал Фролик, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (2:1 OT).