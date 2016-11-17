«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Месси

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.



По информации источника, в стане «красных дьяволов» решили, что если футболист примет решение покинуть каталонский клуб, то с большой долей вероятности он станет игроком «Манчестер Сити», поскольку на данный момент главным тренером команды является Хосеп Гвардиола, с которым он знаком по совместной работе в стане сине-гранатовых.



Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной» и намерен переехать в чемпионат Англии.



Напомним, Месси выступает за основную команды «Барселоны» с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3).



В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

«Барселона» планирует предложить Месси контракт с зарплатой в 50 млн евро