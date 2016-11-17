Нурмагомедов вошел в топ-15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб будет драться в UFC только в титульном бою, остальное его не интересует

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет проводить бои под эгидой UFC, если эти бои не будут титульными. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.