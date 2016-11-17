Нурмагомедов вошел в топ-15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 205 над американцем Майклом Джонсоном значительно улучшил свои показатели в рейтинге лучших миксфайтеров лиги вне зависимости от весовых категорий.
На данный момент Нурмагомедов занимает 15-ю строчку в рейтинге Pound-for-pound.
Рейтинг лучших бойцов UFC
Вне зависимости от весовых категорий
1.
Деметриус Джонсон (США)
2. Конор Макгрегор (Ирландия)
3. Доминик Круз (США)
4. Даниэль Кормье (США)
5. Жозе Алдо (Бразилия)
6. Стипе Миочич (США)
7. Джоанна Еджейчик (Польша)
8. Тайрон Вудли (США)
9. Майкл Биспинг (США)
10. Крис Жустино (Бразилия)
11. Робби Лоулер (США)
12. Люк Рокхолд (США)
13. Аманда Нуньес (Бразилия)
14. Ти Джей Диллашоу (США)
15. Хабиб Нурмагомедов (Россия)