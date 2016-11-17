Михалик и Н’Динга покинут «Локомотив»

В ближайшее время московский «Локомотив» могут покинуть полузащитники 33-летний украинец Тарас Михалик и 28-летний конголезец Дельвин Н'Динга, сообщают «Известия».

- Высока вероятность, что «Локомотив» в ближайшее время расстанется с Михаликом и Н'Дингой, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - У украинского футболиста летом заканчивается контракт, и, скорее всего, продлевать его не будут. А конголезцу Н'Динге будут подыскивать новую команду уже зимой, несмотря на то что контракт с ним был подписан только прошедшим летом. Руководство «железнодорожников» не заинтересовано в сотрудничестве с этими футболистами и ищет на их места других игроков. Любопытно, что подобная инициатива исходит лично от спортивного директора клуба Игоря Корнеева.

Михалик провел 76 матчей за «Локомотив», забил один гол и сделал три голевые передачи. Н'Динга сыграл за железнодорожников 42 матча и отдал две голевые передачи.