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Янис Тимма: Нельзя сказать, что «Бавария» – удобный соперник для «Зенита»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от победы в матче Еврокубка против «Баварии» (99:88).

- «Бавария» - сильный соперник, но вы похоже нашли рецепт, как постоянно их обыгрывать.
- Трудно сказать. Мы готовимся к каждой игре, стараемся побеждать всегда. Сегодня была очень тяжелая игра. Для нас было важно победить, чтобы иметь хорошие шансы на выход из группы. И мы это сделали. Сказать, что «Бавария» удобный соперник для нас, я не могу. Если выиграли две игры, значит нашли правильную тактику и в защите, и в нападении. Сегодня все прошло по нашему плану.

Все-таки за счет чего сегодня удалось победить?
- Сегодня вся команда сыграла просто здорово. Нам удавалось выводить партнеров на хорошие позиции для броска и большинство из них реализовать. У нас были проблемы под кольцом соперника, не всегда удавалось набрать очки из этой зоны. Но все равно мы держали отрыв.

Сегодня была очень плотная, даже временами очень жесткая игра. Вы были готовы к этому?
- Всегда команда, которая играет дома, старается защитить свое кольцо. Хороший соперник сегодня играл против нас, никто просто так не будет тебе отдавать место в своей трехсекундной зоне. Все борются до конца, так что мы всегда готовы к этому, - приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88 (29:17; 22:25; 23:22; 25:24). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков, у его партнера Аарона Уайта 18 баллов. У «Баварии» 20 очков набрал Ник Джонсон.

После этого матча команда Василия Карасева с восемью очками идет на втором месте в группе С, немцы с таким же количеством очков занимают третье место.  

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 30 ноября против «УКАМ Мурсии», «Бавария» в тот же день сыграет с «Уникахой». 

Матч

Бавария - Зенит - 88:99

Состав

Бавария: Джонсон (20), Реддинг (13), Букер (10), Клебер (10)

Зенит: Тулсон (20), Уайт (18), Маркович (14), Тимма (14), Ландри (10)

Место и дата

16 ноября 22:00, Ауди Доме, Онлайн-трансляция

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