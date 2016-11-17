Янис Тимма: Нельзя сказать, что «Бавария» – удобный соперник для «Зенита»

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от победы в матче Еврокубка против «Баварии» (99:88).

- «Бавария» - сильный соперник, но вы похоже нашли рецепт, как постоянно их обыгрывать.

- Трудно сказать. Мы готовимся к каждой игре, стараемся побеждать всегда. Сегодня была очень тяжелая игра. Для нас было важно победить, чтобы иметь хорошие шансы на выход из группы. И мы это сделали. Сказать, что «Бавария» удобный соперник для нас, я не могу. Если выиграли две игры, значит нашли правильную тактику и в защите, и в нападении. Сегодня все прошло по нашему плану.

- Все-таки за счет чего сегодня удалось победить?

- Сегодня вся команда сыграла просто здорово. Нам удавалось выводить партнеров на хорошие позиции для броска и большинство из них реализовать. У нас были проблемы под кольцом соперника, не всегда удавалось набрать очки из этой зоны. Но все равно мы держали отрыв.

- Сегодня была очень плотная, даже временами очень жесткая игра. Вы были готовы к этому?

- Всегда команда, которая играет дома, старается защитить свое кольцо. Хороший соперник сегодня играл против нас, никто просто так не будет тебе отдавать место в своей трехсекундной зоне. Все борются до конца, так что мы всегда готовы к этому, - приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88 (29:17; 22:25; 23:22; 25:24). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков, у его партнера Аарона Уайта 18 баллов. У «Баварии» 20 очков набрал Ник Джонсон.

После этого матча команда Василия Карасева с восемью очками идет на втором месте в группе С, немцы с таким же количеством очков занимают третье место.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 30 ноября против «УКАМ Мурсии», «Бавария» в тот же день сыграет с «Уникахой».