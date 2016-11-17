Елена Исинбаева: Спортсменам нужно учить английский язык

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предложила использовать социальные сети для коммуникации между атлетами всего мира

«Загрузите себе олимпийский хаб, чтобы быть в курсе того, что происходит с защитой прав спортсменов.

Учите английский и тогда мы сможем избежать перекосов из-за того, что многие из нас молчат, боятся раскрываться перед камерами, односложно отвечают. Мы должны учиться общаться.

Я рассказывала свою позицию о терапевтических исключениях, чтобы мир знал мою позицию, чтобы не оставалось лазеек для так называемых читеров.

Бах нам сказал - не бойтесь задавать вопросы и показаться глупыми.

И потому наша сила растет», - сказала Исинбаева.