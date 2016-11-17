Экс-чемпион UFC Лиото Мачида дисквалифицирован на 1,5 года за допинг
38-летний бывший чемпион UFC бразилец Лиото Мачида дисквалифицирован USADA на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.
В организме спортсмена в апреле был найден препарат 7-кето-дегидроэпиандростерон (7‐keto‐DHEA).
За свою профессиональную карьеру в ММА Мачида провел 29 поединков, в которых одержал 22 победы (9 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 11 — решением судей). Последние два поединка бразилец проиграл в рамках турниров UFC: Люку Рокхолду и Йоэлю Ромеро.
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