Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 2Авангард
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Футбол  Арсенал (мол)0 : 0ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Покину UFC, если не получу титульный поединок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поставил условия руководству UFC.

«Хочу получить титульный поединок из уважения к спорту, но если мне вновь откажут, у меня уже есть другой план. Я покину UFC», – написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Напомним, на турнире UFC 205 россиянин должен был провести поединок за титул чемпиона мира с Эдди Альваресом, однако, американец бросил вызов Конору Макгрегору и руководство UFC дало согласие на проведение этого боя. Таким образом, Нурмагомедов провел поединок с Майклом Джонсоном, у которого выиграл в 3-м раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Камил Гаджиев: Считаю, что Багаутинов — фаворит в поединке против Хоригучи на турнире UFCПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев верит в то, что Али Багаутинов сможет победить японца Куоджи Хоригучи на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте (Ирландия).Экс-чемпион UFC Лиото Мачида дисквалифицирован на 1,5 года за допинг38-летний бывший чемпион UFC бразилец Лиото Мачида дисквалифицирован USADA на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.Нурмагомедов вошел в топ-15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорийРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 205 над американцем Майклом Джонсоном значительно улучшил свои показатели в рейтинге лучших миксфайтеров лиги вне зависимости от весовых категорий.Рэпер Cam’ron угрожает UFC судом за нарушение авторских правАмериканский рэпер Cam’ron обвинил UFC и ее президента Дану Уайта в нарушении авторских прав при проведении турнира UFC 205.Хабиб Нурмагомедов: Конор Макгрегор, я знаю, что ты уже потерял сонРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал UFC к взаимоуважению.Сергей Ковалев: Желаю Хабибу скорейшего боя за титул чемпиона мира UFC (фото)Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова с победой на UFC 205.Менеджер Нурмагомедова: Хабиб будет драться в UFC только в титульном бою, остальное его не интересуетРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет проводить бои под эгидой UFC, если эти бои не будут титульными. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Угадай, что сделал как закончились бои Хабиба Нурмагомедова!Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205Еще задолго до UFC 205 глава организации Дана Уайт предсказывал, что это шоу будет самым масштабным, самым крутым из всех.Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать встречи с Хабибом, у него нет шансовВиталий Минаков: Макгрегор будет избегать встречи с Хабибом, у него нет шансовБывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Джефф Монсон: Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит егоАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Вадим Финкельштейн: Бой Хабиба и Макгрегора продлится до первого клинча и перевода в партерПрезидент промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном, а так же оценил шансы россиянина в бою против ирландца Конора Макгрегора.Российский боец ММА Тухугов обвиняется в употреблении допингаРоссийский боец смешанного стиля 25-летний Зубайра Тухугов, по предварительной информации, попался на допинге. Организация UFC уже отменила его поединок на турнире UFC Fight Night 102.Хабиб Нурмагомедов и «клетка». История любвиХабиб Нурмагомедов и «клетка». История любви«Советский спорт» – о том, как парень из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал известен во всем мире.Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорКамил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов.Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шансаРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компанииМногократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205.Папаха станет модным трендомПапаха станет модным трендомОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о том, как российские бойцы задают новые модные тренды в мире.Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММАПадение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на рингРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC

Cпецпредложение