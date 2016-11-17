Хабиб Нурмагомедов: Покину UFC, если не получу титульный поединок

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поставил условия руководству UFC.



«Хочу получить титульный поединок из уважения к спорту, но если мне вновь откажут, у меня уже есть другой план. Я покину UFC», – написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

I want to fight for @ufc title for respect but if I don't get my title shot next I have different plan I won't be fighting in UFC @danawhite — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 16 ноября 2016 г.

Напомним, на турнире UFC 205 россиянин должен был провести поединок за титул чемпиона мира с Эдди Альваресом, однако, американец бросил вызов Конору Макгрегору и руководство UFC дало согласие на проведение этого боя. Таким образом, Нурмагомедов провел поединок с Майклом Джонсоном, у которого выиграл в 3-м раунде.