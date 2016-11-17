Александр Овечкин: Приятно видеть, когда «Вашингтон» так играет

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги крупной победы над «Питтсбургом» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Приятно видеть, когда мы вот так играем. Сегодня мы были единой командой, не позволив сопернику практически ничего. Это хороший знак», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету Овечкина в этом матче один гол, что позволило ему сравняться с Фрэнком Маховличем, занимающим 32-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 978 (533+445) очков в 855 матчах в лиге.