Александр Овечкин: Приятно видеть, когда «Вашингтон» так играет
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин подвел итоги крупной победы над «Питтсбургом» (7:1) в матче
регулярного чемпионата НХЛ.
«Приятно видеть, когда мы вот так играем. Сегодня мы были единой командой, не позволив сопернику практически ничего. Это хороший знак», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, на счету Овечкина в этом матче один гол, что позволило ему сравняться с Фрэнком Маховличем, занимающим 32-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Теперь на счету Овечкина 978 (533+445) очков в 855 матчах в лиге.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Оши (Бигл), 7:32 (1:0 - мен.). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 17:30 (2:0). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 19:52 (3:0 - бол.). Орлов (Бэкстрём, Юханссон), 25:19 (4:0). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 45:37 (5:0 - бол.). Овечкин (Бураковски), 50:26 (6:0). Кессел (Бонино, Шульц), 56:28 (6:1). Бэкстрём (Орпик, Шмидт), 56:58 (7:1).
Место и дата
17 ноября 03:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция