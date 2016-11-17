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Сергей Павлович: Спасибо всем, кто за меня болел

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович обратился к своим болельщикам после победы над представителем Белоруссии Алексеем Кудиным в рамках турнира  Fight Nights Global 54.

«Спасибо всем, кто за меня болел!!!!», – написал россиянин на своей странице в Instagram.

Напомним, поединок между Павловичем и Кудиным продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу представителю РФ.

Спасибо всем кто за меня болел!!!!💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Фото опубликовано Pavlovich Sergei (@sergei__pavlovich)

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