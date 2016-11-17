Сергей Павлович: Спасибо всем, кто за меня болел

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович обратился к своим болельщикам после победы над представителем Белоруссии Алексеем Кудиным в рамках турнира Fight Nights Global 54.



«Спасибо всем, кто за меня болел!!!!», – написал россиянин на своей странице в Instagram.



Напомним, поединок между Павловичем и Кудиным продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу представителю РФ.