ЦСКА проведет зимний сбор в Кампоаморе

Футболисты ЦСКА традиционно проведут один из зимних сборов в Испании, сообщает Bobsoccer.

Готовиться к весенней части сезона армейцы будут в в Кампоаморе. Это будет уже восьмой год подряд, когда армейцы начнут подготовку к весеннему отрезку сезона именно там. Более того, планируется, что и второй сбор ЦСКА, как и во время предыдущей зимней паузы, тоже пройдет в Кампоаморе.

Дальнейшие планы красно-синих зависят от исхода группового турнира Лиги чемпионов. Если армейцы сумеют пробиться в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, третий сбор будет коротким. Если же команда финиширует на четвертом месте и завершит выступления в еврокубках, ее ждет полноценный заключительный сбор, поскольку в этом случае первый официальный матч в 2017 году ЦСКА проведет только в начале марта - против «Зенита» в чемпионате России.