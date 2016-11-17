«Манчестер Юнайтед» готов платить Кейну 150 тысяч фунтов в неделю

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Как сообщает Squawka, футболист сборной Англии не может договориться со своей нынешней командой о новом контракте. Отмечается, что «Юнайтед» готов платить форварду 150 тысяч фунтов в неделю, однако, «шпоры» не намерены продавать своего бомбардира.

В нынешнем сезоне 23-летний Кейн провел на клубном уровне 7 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2020 года.