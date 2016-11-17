Компания Ротенберга пожаловалась в ФАС на конкурс строительства тренировочных площадок к ЧМ-2018

Компания «Трансепт групп» Бориса Ротенберга обратилась в УФАС с просьбой отменить итоги конкурсов на подготовку тренировочных площадок в Петербурге к чемпионату мира-2018.

Конкурсы проходили на реконструкции площадок в Зеленогорске и Ломоносове на общую стоимость 700 млн рублей. В жалобе «Трансепт групп» просит разъяснить причину отказа в участии конкурса. Компания намерена добиться отмены результатов конкурса и проведения нового приема заявок.

Напомним, тренировочные базы в Петербурге на время чемпионата мира-2018 будут размещены в Ломоносове, Зеленогорске, Павловске и Удельном парке.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.