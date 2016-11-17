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Бывшего вице-губернатора Петербурга, подозреваемого в мошенничестве при строительстве стадиона, увезли в больницу

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был доставлен в больницу, сообщает «Фонтанка».

Экс-чиновник, который ранее был арестован в подозрении на взяточничестве, заявил о плохом самочувствии в связи с обострением хронического заболевания. 

Арест чиновника за похищение 50 миллионов на стадионе в Петербурге [все детали]

Напомним, 16 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

Стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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