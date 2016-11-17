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«Спартак» вошел в топ-50 самых быстрорастущих компаний России

Источник:  РБККомментарии

Футбольный «Спартак» вошел в рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний России по версии журнала РБК.

В рейтинг вошли компании, выручка которых по итогам 2012 года превышала один миллиард рублей, в 2015 году – три миллиарда рублей, а ежегодный рост доходов за последние три года составляет не менее 20%. Бизнес, который ведет компания, должен быть понятным и прозрачным. Финансовые компании и государственные холдинги и их дочерние структуры исключены из выборки.

«Спартак» занял 36-е место в рейтинге. Выручка клуба с 2012 года выросла с 1,157 млрд рублей до 4,661 млрд.

«Выручка юрлица футбольного клуба, подконтрольного Леониду Федуну, растет после ввода в эксплуатацию в 2014 году стадиона «Открытие Арена». В строительство 45-тысячника владелец «Спартака» вложил 14,5 млрд руб.

По подсчетам РБК, в сезоне 2014/15 основными статьями доходов от стадиона стали продажа клубом билетов (315 млн руб.), абонементов (68,5 млн руб.), атрибутики (200 млн руб.), сдача в аренду VIP-лож (250 млн руб.), помещений для точек общепита (20–28 млн руб.) и всего стадиона (30 млн руб.), а также рекламные контракты (до 200 млн руб. в год с банком «Открытие»).

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