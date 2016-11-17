Олег Кононов: Если поступит предложение из Украины, то мне будет интересно

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что рассмотрел бы предложения от украинских клубов.

- Работа главного тренера – это где-то отрыв от реальной жизни, от проблем, которые нас окружают каждый день, от семьи и близких. Ты постоянно думаешь только о команде и о результате свой работы. Сейчас я больше в семье, уделяю внимание всему тому, что меня интересует.

Если поступит предложение из Европы, то мне будет интересно. Мне нравится Украина, и если какой-нибудь клуб будет заинтересован во мне, то мне будет очень приятно, - цитирует Кононова football.by.

50-летний специалист возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы. До этого Кононов работал в «Севастополе» и «Карпатах».