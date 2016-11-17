Арсен Венгер: Рэшфорд может застать врасплох любого защитника, это очень опасный футболист

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер перед игрой с «Манчестер Юнайтед» отметил форварда «красных» дьяволов» Маркуса Рэшфорда.



«Наблюдал за этим парнем в одном из матчей сборной Англии, где он забил гол. Думаю, Рэшфорд очень опасен. Этот футболист отлично двигается, и очень силен с физической точки зрения. Он может застать врасплох любого защитника», – цитирует Венгера Goal.



Напомним, «Арсенал» и «МЮ» сыграют 19 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне 19-летний Рэшфорд провел на клубном уровне 13 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.









