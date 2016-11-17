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Выборы президента Федерации бокса России отложены из-за заложенной бомбы

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Неизвестный сообщил о том, что бомба заложена в здании ОКР, где в настоящее время проходят выборы президента Федерации бокса России.

Напомним, что исполком федерации в очередной раз перенес выборы на 1 февраля, однако участники конференции все равно приехали в Москву, чтобы провести отчетно-выборную конференцию.

Заседание начало в 12:00. На это время из необходимого кворума в 45 человек зарегистрировались 43 делегата. Приезд еще нескольких делегатов ожидали с минуты на минуту.

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