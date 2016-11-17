Фабио Каннаваро: В неудачах «Интера» виновато руководство, а не Франк де Бур

Бывший защитник «Интера» Фабио Каннаваро прокомментировал уход Франка де Бура с поста наставника миланской команды.

«Он еще в Голландии доказал, что является хорошим тренером. Выступление «Интера» – не его вина. Во всей этой истории виноваты те, кто пригласил его в клуб. Они до сих пор работают в команде. Никакой культуры. Это неправильно. Каждому тренеру нужно дать время, чтобы он лучше понял возможности своих игроков, привык к новой стране и т.д. Никто не в силах решить все проблемы за один месяц», – цитирует экс-игрока сборной Италии Goal.

Напомним, де Бур возглавил миланский клуб в начале августа этого года, подписав с клубом из Серии А трехлетний контракт.

Под руководством голландца «Интер» провел 11 матчей, одержав 4 победы.





