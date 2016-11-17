Клубы ДНР будут претендовать на участие в чемпионате России после ЧМ-2018

Представители футбола в Донецкой Народной Республике намерены в течение ближайших двух-трех лет запустить процесс вхождения футбольных команд Донбасса в состав российских лиг. Однако произойти это может только после проведения чемпионата мира в 2018 году, сообщают «Известия».

О желании футбольных клубов начать принимать участие в чемпионате России сообщил министр спорта и туризма ДНР Михаил Мишин.



- Конечно, наши команды очень хотят участвовать в российских футбольных лигах и со временем войти в их состав, - признался Мишин. - Но не всегда желания совпадают с возможностями. Скажем так: на завтра прогнозы неутешительные, потому что все находится на стадии становления. А если говорить на перспективу, то наша республика должна быть признана по всем направлениям. Мы хотим, чтобы клубы ДНР со временем смогли войти в российский футбол и выступать в российских лигах. Сначала это будет на любительском уровне, а уже дальше будем выходить на профессиональный. Не из-за финансовых проблем, а из-за политических. У нас уже есть опыт выступления в российских футбольных турнирах. К нам приезжала недавно команда «Новошахтинск» из Российской Федерации, из Ростовской области, играла на стадионе «Металлург» с командой «Оплот Донбасса». И также наши ребята выезжали в Ростов на игру. Будем эту практику продолжать. По мере того, как будет меняться политическая конъюнктура, наши возможности будут увеличиваться. Мы и так очень много прошли, перетерпели, долго пробивали спортивную блокаду. Пробьем и эту.

В Футбольном союзе ДНР также подтвердили намерения местных клубов войти в состав российских лиг и участвовать в чемпионате России, однако заявили, что это может стать возможным не раньше 2018 года.

