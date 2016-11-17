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Смольников, Файзулин и Данни вернутся к тренировкам в январе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» провел тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата России против «Крыльев Советов».

Футболисты, принимавшие участие в матчах своих сборных, вернулись в расположение команды. Жулиано прибудет в Петербург вечером 17 ноября.

Возвращение Игоря Смольникова, Мигеля Данни и Виктора Файзулина к тренировкам ожидается в январе 2017 года.

Напомним, после 13 матчей в чемпионате России петербуржцы с 28 очками занимают второе место, отставая от лидера таблицы, московского «Спартака», на три очка.

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет 20 ноября на «Петровском» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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