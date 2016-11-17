Вадим Тюльпанов: Проблема с выкатным полем на стадионе в Петербурге – штатная. Она будет решена в течение месяца
Вадим Тюльпанов, председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 заявил корреспонденту «Советского спорта», что проблема с полем на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге скоро будет решена.
«ФИФА не устраивает вибрация поля. Но такой стадион впервые строится на севере. Сложности есть. С выкатным полем проблема штатная. Думаю, она будет решена в течение месяца. Уверен, Петербург Кубок конфедерации примет», – заявил Тюльпанов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически