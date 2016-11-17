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Камил Гаджиев: Еще до боя Макашвили был в мировом рейтинге выше Мирзаева

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что грузинский боец смешанного стиля, выступающий за США, Леван Макашвили показал хороший уровень в поединке против Расула Мирзаева.

- Мы приглашали Левана для того, чтобы он показал свой уровень. Сенсации никакой нет. Да, я считал Расула фаворитом, но не безоговорочным. Для промоушена была задача — найти бойца, который достойно выступит. Еще до боя Макашвили был в мировом рейтинге выше Мирзаева. Это тот случай, когда цифры не врут.

Напомним, что Макашвили победил Расула Мирзаева единогласным решением судей на турнире Fight Nights Global 54, который прошел в Ростове-на-Дону.

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