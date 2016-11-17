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Камил Гаджиев: Считаю, что Багаутинов — фаворит в поединке против Хоригучи на турнире UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев верит в то, что Али Багаутинов сможет победить японца Куоджи Хоригучи на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте (Ирландия).

- Али готов на все 100%. Очень хочется, чтобы он побеждал. Считаю его фаворитом, он боец очень хорошего уровня. Ударная техника, борьба, кардио — все с этим у Али в порядке. Посмотрим, на что готов его соперник. Хочется верить, что Багаутинов докажет, что он фаворит.

- Когда ждать возвращения в октагон Виталия Минакова? Он давно не бился.
- В январе. В рамках какой организации состоится бой, пока неизвестно. У него есть контракт с Bellator, а как дальше будут развиваться события — это дело юридической плоскости.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 99 пройдет 19 ноября.

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