Расул Мирзаев: Дима Тарасов, ты капитальный красавчик, повел себя как мужчина
Боец Расул Мирзаев после первого поражения в карьере поддержал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который расстался с телеведущей Ольгой Бузовой.
- Хочу передать своему другу Диме Тарасову: ты капитальный красавчик, повел себя как мужчина, - цитирует Мирзаева официальный сайт «Матч ТВ».
Отметим, что Тарасов и Бузова расстались после четырех лет брака. Мирзаев проиграл грузину Левану Макашвили, который выступает за США. Бой продлился все отведенные для него три раунда. Судьи отдали победу Макашвили. Напомним, что это первое поражение Мирзаева в карьере. До этого он одержал 17 побед подряд.
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