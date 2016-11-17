Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе Макларена
После заседания
комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала
о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада
Ричарда Макларена.
– После вашего
избрания в комиссию спортсменов МОК вы говорили, что лишь председатель комиссии
поздравила вас с избранием. Какая ситуация сейчас?
– Я провела плодотворные две недели в Лозанне. Контакты со всеми членами комиссии налажены. У нас замечательный председатель. Комиссия активно работает на благо спортсменов.
– С какими чувствами
вы ждете середины декабря, когда будет объявлен доклад Макларена?
– Я не знаю, что будет в докладе. Думаю, в середине декабря мы все с любопытством прильнем к экранам телевизоров.
– С любопытством?
Ведь велика вероятность того, что нашему спорту грозят более серьезные санкции.
– Более серьезные? А что сейчас хорошо что ли? Посмотрим, что скажет в середине декабря Ричард Макларен.
– Вы будете
присутствовать на заседании исполкома МОК 6-8 декабря?
– Нет, на нем будут только члены исполкома. Комиссию спортсменов будет представлять ее председатель.
– Первоначально
предполагалось, что на этом исполкоме будут сняты или продлены санкции в
отношении России. Какая у вас есть информация?
– Это не в моей компетенции. Такой информации я не располагаю.