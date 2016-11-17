Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе Макларена

После заседания комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада Ричарда Макларена.

– После вашего избрания в комиссию спортсменов МОК вы говорили, что лишь председатель комиссии поздравила вас с избранием. Какая ситуация сейчас?

– Я провела плодотворные две недели в Лозанне. Контакты со всеми членами комиссии налажены. У нас замечательный председатель. Комиссия активно работает на благо спортсменов.

– С какими чувствами вы ждете середины декабря, когда будет объявлен доклад Макларена?

– Я не знаю, что будет в докладе. Думаю, в середине декабря мы все с любопытством прильнем к экранам телевизоров.

– С любопытством? Ведь велика вероятность того, что нашему спорту грозят более серьезные санкции.

– Более серьезные? А что сейчас хорошо что ли? Посмотрим, что скажет в середине декабря Ричард Макларен.

– Вы будете присутствовать на заседании исполкома МОК 6-8 декабря?

– Нет, на нем будут только члены исполкома. Комиссию спортсменов будет представлять ее председатель.

– Первоначально предполагалось, что на этом исполкоме будут сняты или продлены санкции в отношении России. Какая у вас есть информация?

– Это не в моей компетенции. Такой информации я не располагаю.