Траву на газоне «Лужников» косят раз в неделю

Заместитель мэра Москвы: У нас нет сомнений, что «Лужники» будут готовы к приему команд на ЧМ-2018

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прокомментировал ход строительных работ на стадионе «Лужники».