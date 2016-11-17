Траву на газоне «Лужников» косят раз в неделю
Ильгиз Хайрутдинов, заместитель гендиректора по строительству БСА Лужники, рассказал о состоянии газона на стадионе, где пройдет матч-открытие и финал ЧМ-2018.
- Так называемый пирог под полем сформирован, на газоне растет трава. Траву косим раз в неделю. Это сеяный, не рулонный газон, в него вшиты искусственные волокна, - сообщил Хайрутдинов.
Лужники сегодня. Скоро футбол pic.twitter.com/7ARVUOR3T9— Артем Локалов (@lokalov) 17 ноября 2016 г.
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