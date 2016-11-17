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Жозеп Бартомеу: Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры

Источник:  MarcaКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил уверенность в том, что форвард Лионель Месси завершит карьеру в каталонском клубе.

«Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры. Он тот игрок, который вел нас к успеху все эти годы», – приводит Marca слова Бартомеу.

В понедельник Marca сообщила о том, что Месси проинформировал клуб о том, что не будет продлевать контракт, который истекает в июне 2018 года.

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