Жозеп Бартомеу: Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры
Президент «Барселоны»
Жозеп Бартомеу выразил уверенность в том, что форвард Лионель Месси завершит
карьеру в каталонском клубе.
«Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры. Он тот игрок, который вел нас к успеху все эти годы», – приводит Marca слова Бартомеу.
В понедельник Marca сообщила о том, что Месси проинформировал клуб о том, что не будет продлевать контракт, который истекает в июне 2018 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически