Жозеп Бартомеу: Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил уверенность в том, что форвард Лионель Месси завершит карьеру в каталонском клубе.

«Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры. Он тот игрок, который вел нас к успеху все эти годы», – приводит Marca слова Бартомеу.

В понедельник Marca сообщила о том, что Месси проинформировал клуб о том, что не будет продлевать контракт, который истекает в июне 2018 года.