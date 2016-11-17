Бывший одноклубник Карреры сравнил «Спартак» с «Лестером»

Бывший одноклубник Массимо Карреры по «Аталанте» Андреа Соттил считает, что московский «Спартак» способен выиграть чемпионат России.



«Массимо никогда не плакал на поле. Он был лидером «Аталанты», настоящим авторитетом и всегда мог найти правильные слова. Думаю, каждый игрок хотел бы выступать под руководством такого тренера.



Конечно, футболисты «Спартака» полностью отдают себя игре, они много работают. В футболе достаточно примеров, когда команды такого типа выигрывали чемпионат. Вспомнить хотя бы «Лестер» Клаудио Раньери, в составе которого не было звездных футболистов», – цитирует Соттила ITASportPress.

Андреа Соттил: За победами «Спартака» стоит большая работа над тактикой